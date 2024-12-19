SEB écope d'une amende de l'Autorité de la concurrence, formera un recours en appel

SEB SA SEBF.PA :
* PREND ACTE DU CP PUBLIÉ PAR L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE LE 19 DÉC 2024 CONCERNANT UNE ENQUÊTE OUVERTE EN OCT 2013
* L'AUTORITÉ A INFLIGÉ À SEB FRANCE ET SEB RETAILING UNE AMENDE DE EUR 189,5 MLNS POUR AVOIR PRÉTENDUMENT PRATIQUÉ DES PRIX DE VENTES IMPOSÉS À L'ÉGARD DE SES DISTRIBUTEURS SUR LA PÉRIODE 2008-2013
* EN REVANCHE, L'AUTORITÉ A ÉCARTÉ L'EXISTENCE D'UNE ENTENTE HORIZONTALE D'ÉCHANGES D'INFORMATIONS STATISTIQUES À TRAVERS UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
* LE GROUPE SEB PRENDRA CONNAISSANCE DE LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ ET FORMERA UN RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
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(Rédaction de Gdansk)
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