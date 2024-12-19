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SEB écope d'une amende de l'Autorité de la concurrence, formera un recours en appel
information fournie par Reuters 19/12/2024 à 09:24

SEB SA SEBF.PA :

* PREND ACTE DU CP PUBLIÉ PAR L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE LE 19 DÉC 2024 CONCERNANT UNE ENQUÊTE OUVERTE EN OCT 2013

* L'AUTORITÉ A INFLIGÉ À SEB FRANCE ET SEB RETAILING UNE AMENDE DE EUR 189,5 MLNS POUR AVOIR PRÉTENDUMENT PRATIQUÉ DES PRIX DE VENTES IMPOSÉS À L'ÉGARD DE SES DISTRIBUTEURS SUR LA PÉRIODE 2008-2013

* EN REVANCHE, L'AUTORITÉ A ÉCARTÉ L'EXISTENCE D'UNE ENTENTE HORIZONTALE D'ÉCHANGES D'INFORMATIONS STATISTIQUES À TRAVERS UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

* LE GROUPE SEB PRENDRA CONNAISSANCE DE LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ ET FORMERA UN RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS

Texte original Pour plus de détails, cliquez sur SEBF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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