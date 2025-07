SEB : décroche de -5%, enfonce support des 78,15E vers 75,3E information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 09:17









(CercleFinance.com) - SEB décroche de -5% vers 75,3E et valide l'enfoncement du support des 78,15E du juin, ce qui préfigure le retracement du plancher annuel des 73,6E du 7 avril en clôture, ou des 69E à l'ouverture.





Valeurs associées SEB 76,6500 EUR Euronext Paris -3,77%