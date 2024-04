Seb: croissance "robuste" des ventes au 1er trimestre, malgré les changes

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Les ventes de Seb ont connu une croissance "robuste" au premier trimestre, marqué par des effets de change défavorables, a indiqué jeudi le groupe français d'électroménager, disant viser une marge opérationnelle "proche de 10%" pour toute l'année 2024.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a crû de 3,9% sur un an en données publiées, à 1,89 milliard d'euros. A changes et périmètre constants, la croissance atteint même 7,3%, mais elle a souffert d'un effet devises "pénalisant". Dans un communiqué, Seb a espéré voir cette tendance "s'atténuer au fil des mois".

Ce sont les ventes de matériel professionnel qui, quoique minoritaires dans le chiffre d'affaires, ont tiré la tendance à la hausse, enregistrant un bond de 23,3% sur un an à 258 millions d'euros, "soutenues par la livraison de certains grands contrats, notamment en Chine", a remarqué Seb.

De leur côté, les ventes de matériel "grand public" ont crû plus modestement (+1,4%) en publié à 1,63 milliard d'euros, a ajouté l'entreprise, attribuant notamment cette progression au "déploiement de nouveaux produits" ainsi qu'à "la vigueur de plusieurs gammes telles que les friteuses sans huile, les aspirateurs [polyvalents], les machines à café automatiques, les centrales vapeur, les défroisseurs et les ventilateurs".

Seb a enregistré des performances contrastées selon les régions du monde, l'activité dans la zone Amériques (13% du chiffre d'affaires) bondissant de 15,8%, soutenue notamment par "les ventes de ventilateurs au Brésil et en Colombie, sous l’effet du phénomène El Niño".

L'entité Europe, Moyen-Orient et Afrique, qui représente 41% de l'activité de Seb, a réalisé 3,4% de croissance, malgré un repli des ventes de 1,8% en Europe occidentale pour les produits grand public.

L'Asie, qui totalise un tiers des ventes, a chuté de 5,8%, un état de fait notamment attribuable à la dépréciation du yuan par rapport à l'euro, et alors que l'environnement est "peu porteur" en Chine.

Seb, qui a réalisé une marge opérationnelle de 5,8% au premier trimestre (+2,2 points sur un an), voit ce ratio atteindre un niveau "proche de 10%" sur l'ensemble de l'année, escomptant pour ses produits grands public "un retour plus généralisé à la croissance des ventes dans les pays matures, une reprise progressive au cours de l’année en Chine et le maintien d’une bonne dynamique dans les pays émergents", là encore malgré des effets de changes négatifs.