Seb: croissance organique de 7,3% à 1 893 ME

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé des ventes de 1 893 ME au premier trimestre, en croissance organique de 7,3 % et de 3,9 % en données publiées.



Les ventes en Grand Public enregistrent une croissance organique de 5,8 % (+ 1,4 % en données publiées).



Les ventes en Professionnel se sont établies à 258 ME, soit une hausse organique de 18,5 % (+ 23,3 % en données publiées), soutenues par la livraison de certains grands contrats notamment en Chine.



Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) du Groupe s'est élevé au à 111 ME (contre 65 ME au 1er trimestre 2023, + 70 %). La marge opérationnelle s'élève ainsi à 5,8 % contre 3,6 % un an plus tôt.



Le Groupe confirme ses ambitions pour l'année 2024. Il vise une marge opérationnelle attendue proche de 10 %.





