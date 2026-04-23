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SEB-CA en hausse organique au T1 malgré l'effet de change
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 17:50

Groupe SEB SEBF.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 2,7% au premier trimestre mais en baisse de 1,1% à données publiées, citant un effet de change négatif.

Le groupe, propriétaire de la marque Tefal, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,89 milliard d'euros au premier trimestre, après 1,91 milliard un an plus tôt.

Le spécialiste du petit équipement domestique a déclaré que l’effet devise est négatif à hauteur de 73 millions d'euros, soit près de -4% des ventes.

Il confirme par ailleurs "le retour attendu à une croissance de son ROPA en 2026, ainsi qu’à une génération de cash-flow libre plus normative".

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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