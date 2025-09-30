SEB : brutal rejet sous la MM50 (64,3E)
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 21:31
Le titre ne risque pas de gros dégâts à la baisse du fait de la présence d'un solide support vers 59,8E (testé les 3 et 16 septembre), situé 4% plus bas.
Valeurs associées
|62,4500 EUR
|Euronext Paris
|-2,57%
