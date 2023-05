Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb: acquisition de la société suisse Pacojet information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 08:52









(CercleFinance.com) - Le Groupe Seb annonce poursuivre sa croissance dans le marché professionnel avec l'acquisition de Pacojet, entreprise familiale spécialisée dans le développement et la commercialisation d'un appareil culinaire.



'Entreprise suisse fondée en 1992, Pacojet a conçu un émulsionneur unique permettant de réaliser des glaces, des sorbets, des sauces, des mousses, farces, purées et bien plus encore, en moins de 90 secondes', souligne le fabricant de petit électroménager.



Avec l'acquisition de Pacojet, l'activité professionnelle du Groupe Seb s'enrichit ainsi d'une offre complémentaire 'avec une marque et des produits iconiques répondant aux ambitions fortes de développement sur ce segment'.





