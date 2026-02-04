Séance prudente en Europe avant des statistiques américaines clés
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 12:11
Entre poursuite de la saison des résultats et plusieurs statistiques au menu, les investisseurs ont l'esprit bien occupé ce mercredi.
Ils scruteront avec intérêt dans l'après-midi le rapport ADP en janvier outre-Atlantique ainsi que l'indice ISM des services.
Plus tôt dans la journée, ils ont pris connaissance de la publication des PMI des services. En France, l'indice s'est établi à 48,4 en janvier, contre 50,1 en décembre. Il ressort toutefois au-dessus de la première estimation, qui le situait à 47,9.
En Allemagne, la reprise de l'activité dans le secteur des services s'est poursuivie en janvier, mais à un rythme plus modéré, atteignant son niveau le plus faible depuis quatre mois. L'indice est ressorti à 52,4 en janvier, contre 52,7 en décembre. Il ressort ainsi en deçà de la première estimation (53,3).
En zone euro, la croissance de l'activité du secteur privé a de nouveau ralenti en janvier, pour le deuxième mois consécutif. Le ralentissement s'est accentué dans le secteur des services, où l'activité a progressé à son rythme le plus faible depuis septembre. L'indice PMI des services s'est établi à 51,6 en janvier, contre 52,4 en décembre.
La BCE en ligne de mire
Selon Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac, la BCE devrait maintenir demain "une posture d'attentisme entre dépendance aux données, absence de signal explicite sur les prochaines décisions de politique monétaire et volonté affirmée de préserver une optionalité maximale quant à la trajectoire future des taux".
Sur le front des valeurs, Crédit Agricole (-2,75%) est installé à l'avant-dernière place de l'indice CAC 40. Le groupe bancaire a enregistré une chute de 39,3% de son bénéfice net au quatrième trimestre, affecté par une charge exceptionnelle liée à l'augmentation de la participation de la banque française dans son concurrent italien Banco BPM, par la hausse des coûts ainsi que par les pertes enregistrées dans l'activité de crédit-bail automobile.
De son côté, Soitec ( 16,73%) grimpe en tête de l'indice SBF 120 après avoir dévoilé des résultats trimestriels jugés rassurants.
A la Bourse de Copenhague, Novo Nordisk (-17,61%) est sous pression sur fond d'inquiétudes sur ses perspectives 2026.
Sur le marché des changes, l'euro est stable (-0,02%) à 1,1813 dollar.
