 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Séance positive pour les Bourses européennes
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 17:56

Les marchés actions européens ont clôturé sur une note favorable. Ce mardi, le CAC 40 s'est adjugé 0,54% à 8 361 points et l'Euro Stoxx a gagné 0,77% à 6 024 points.

A Wall Street, après avoir ouvert dans le rouge, les indices américains ont renversé la vapeur. Vers 17h45, le Nasdaq progresse de 0,08% et le Dow Jones de 0,27% alors que les craintes sur les effets de l'IA n'ont dit leur dernier mot.

Au rayon des statistiques du jour, l'activité manufacturière dans la région de New York a moins reculé que prévu en février, selon l'enquête mensuelle de la Fed. L'indice "Empire State" est tombé à 7,1 après 7,7 en janvier. Les analystes ciblaient un consensus de 7.

Toujours outre-Atlantique, l'indice NAHB du marché immobilier s'établit à 36 en février, contre 38 attendu. Il avait atteint 37 en janvier.

En Allemagne, le moral des investisseurs a reculé de façon inattendue en février à 58,3 points, selon l'enquête mensuelle du ZEW publiée ce mardi. Les analystes anticipaient une hausse à 65 points après 59,6 en janvier.

En zone euro, l'indice Zew du sentiment économique des investisseurs est ressorti à 39,4 en février contre un consensus de 45,7 après 40,8 en janvier.

"Le mois de janvier a été particulièrement long et saturé de turbulences politiques, marqué par une succession d'événements très médiatisés concernant notamment le Venezuela, le Groenland, l'Iran, la Réserve fédérale américaine, le chaos à Minneapolis, et bien d'autres. Les mois et les trimestres à venir ne devraient pas être beaucoup plus calmes, ce qui laisse prévoir que 2026 sera une année encore plus difficile et géopolitiquement agitée que 2025", prédisent les analystes de Neuberger Berman.

Vicat dans le rouge, Axa en forme

Sur le front des valeurs, Vicat (-3,55%) a fini en bas du palmarès de l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de ses résultats annuels qui s'accompagnent de perspectives prudentes.

Axa ( 2,73%) s'est distingué en se hissant à la troisième marche de l'indice CAC 40, soutenue par une recommandation de RBC Capital Markets.

Les valeurs de la défense ont reculé, à l'instar de Thales (-0,99%) et de Dassault Aviation (-0,82%), alors que Russes, Ukrainiens et Américains sont à Genève pour discuter d'une fin de la guerre.

A Amsterdam, le spécialiste des systèmes optroniques Theon (-1,47%) a publié des résultats supérieurs aux attentes pour l'exercice 2025, portés par une forte dynamique commerciale et un carnet de commandes en forte expansion.

Aux Etats-Unis, Warner Bros ( 2,93%) entretient le suspense entre Paramount et Netflix. Le géant du divertissement américain a ouvert ce mardi une période de sept jours de discussions avec son concurrent Paramount, qui le sollicite depuis décembre, tout en poursuivant les démarches en vue de son rapprochement avec le géant du streaming Netflix.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,14% à 1,183 USD. Dans le compartiment des matières premières, le cours du baril de Brent cède près de 2%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris garde le cap malgré les craintes autour de l'IA
    information fournie par AFP 17.02.2026 18:30 

    La Bourse de Paris a clôturé en petite hausse mardi, à l'issue d'une séance sans catalyseur, l'indice parisien CAC 40 restant moins exposé que les indices américains au secteur technologique et aux craintes concernant les investissements massifs dans le secteur ... Lire la suite

  • Football: coup de théâtre à l'OM, Benatia revient
    Football: coup de théâtre à l'OM, Benatia revient
    information fournie par AFP Video 17.02.2026 18:26 

    Nouveau retournement de situation dans la très chaotique saison de l'OM: démissionnaire dimanche, le directeur du football Medhi Benatia restera finalement.

  • Châteauroux: police et pompiers devant l'immeuble du forcené retranché
    Châteauroux: police et pompiers devant l'immeuble du forcené retranché
    information fournie par AFP Video 17.02.2026 18:26 

    Images de policiers et de pompiers devant l'immeuble de Chateauroux (Indre) où un homme de 78 ans, retranché chez lui depuis le matin, a été blessé durant une intervention menée par le RAID après avoir échangé des coups de feu avec la police. IMAGES

  • La saga du rachat de Warner dure depuis plusieurs mois ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Paramount a sept jours pour convaincre Warner d'abandonner son rachat par Netflix
    information fournie par AFP 17.02.2026 18:25 

    Le groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros Discovery (WBD) a débuté mardi sept jours de discussions avec son concurrent et courtisan Paramount, mais continue de préparer son union avec le géant du streaming Netflix . "Netflix a accordé à WBD une ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank