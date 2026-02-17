Séance positive pour les Bourses européennes
A Wall Street, après avoir ouvert dans le rouge, les indices américains ont renversé la vapeur. Vers 17h45, le Nasdaq progresse de 0,08% et le Dow Jones de 0,27% alors que les craintes sur les effets de l'IA n'ont dit leur dernier mot.
Au rayon des statistiques du jour, l'activité manufacturière dans la région de New York a moins reculé que prévu en février, selon l'enquête mensuelle de la Fed. L'indice "Empire State" est tombé à 7,1 après 7,7 en janvier. Les analystes ciblaient un consensus de 7.
Toujours outre-Atlantique, l'indice NAHB du marché immobilier s'établit à 36 en février, contre 38 attendu. Il avait atteint 37 en janvier.
En Allemagne, le moral des investisseurs a reculé de façon inattendue en février à 58,3 points, selon l'enquête mensuelle du ZEW publiée ce mardi. Les analystes anticipaient une hausse à 65 points après 59,6 en janvier.
En zone euro, l'indice Zew du sentiment économique des investisseurs est ressorti à 39,4 en février contre un consensus de 45,7 après 40,8 en janvier.
"Le mois de janvier a été particulièrement long et saturé de turbulences politiques, marqué par une succession d'événements très médiatisés concernant notamment le Venezuela, le Groenland, l'Iran, la Réserve fédérale américaine, le chaos à Minneapolis, et bien d'autres. Les mois et les trimestres à venir ne devraient pas être beaucoup plus calmes, ce qui laisse prévoir que 2026 sera une année encore plus difficile et géopolitiquement agitée que 2025", prédisent les analystes de Neuberger Berman.
Vicat dans le rouge, Axa en forme
Sur le front des valeurs, Vicat (-3,55%) a fini en bas du palmarès de l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de ses résultats annuels qui s'accompagnent de perspectives prudentes.
Axa ( 2,73%) s'est distingué en se hissant à la troisième marche de l'indice CAC 40, soutenue par une recommandation de RBC Capital Markets.
Les valeurs de la défense ont reculé, à l'instar de Thales (-0,99%) et de Dassault Aviation (-0,82%), alors que Russes, Ukrainiens et Américains sont à Genève pour discuter d'une fin de la guerre.
A Amsterdam, le spécialiste des systèmes optroniques Theon (-1,47%) a publié des résultats supérieurs aux attentes pour l'exercice 2025, portés par une forte dynamique commerciale et un carnet de commandes en forte expansion.
Aux Etats-Unis, Warner Bros ( 2,93%) entretient le suspense entre Paramount et Netflix. Le géant du divertissement américain a ouvert ce mardi une période de sept jours de discussions avec son concurrent Paramount, qui le sollicite depuis décembre, tout en poursuivant les démarches en vue de son rapprochement avec le géant du streaming Netflix.
Sur le marché des changes, l'euro cède 0,14% à 1,183 USD. Dans le compartiment des matières premières, le cours du baril de Brent cède près de 2%.
