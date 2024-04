Séance mouvementée pour le yen : possible intervention des autorités

(AOF) - Le yen est tombé cette nuit sous la barre des 160 yens pour un dollar pour la première fois depuis 1990 avant de se redresser. Le dollar perd désormais 1,04% à 156,418 yens. Avant même le trou d'air de ce matin, la faiblesse du yen avait suscité ces dernières semaines des anticipations d'intervention des autorités japonaises. Si une intervention est évoquée par certains intervenants pour expliquer le rebond de la devise japonaise ce lundi, tout le monde n'est pas convaincu par cette explication.

Commerzbank rappelle que ce lundi est férié au Japon, ce qui signifie que cette volatilité pourrait être le résultat de marchés "étroits en raison de l'absence des opérateurs japonais". "On ne sait pas non plus si la Banque du Japon et le ministère des finances interviendraient de la sorte un jour férié", ajoute le spécialiste.

"L'action des prix semble similaire à celle de l'automne 2022, lorsque le Japon est intervenu pour la dernière fois", observe pour sa part MUFG. "Lorsque les journalistes lui ont demandé si le Japon était intervenu sur le marché des changes pour soutenir le yen au cours de la nuit, Masato Kanda, le plus haut responsable de la politique monétaire du Japon, a déclaré 'pas de commentaire pour l'instant', ce qui laisse entendre qu'il en dira plus ultérieurement", rapporte la banque japonaise.

Les cambistes devraient en savoir plus demain lors de la réouverture du marché.