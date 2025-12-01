 Aller au contenu principal
Séance en hausse et écourtée à Wall Street
information fournie par AOF 01/12/2025 à 08:07

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note positive au terme d'une séance à faible volume et écourtée au lendemain de Thanksgiving. Cette séance a également été perturbée par une panne chez CME Group, qui a paralysé les échanges sur les devises, les matières premières et les contrats à terme sur actions. Aucune statistique majeure ne figurait à l'agenda du jour alors que les investisseurs ont déjà dans leur viseur la publication de l'indice des prix PCE, vendredi prochain. Le Dow Jones a progressé de 0,61% à 47716 points et le Nasdaq de 0,65% à 23365 points.

Google , qui avait déposé une plainte pour concurrence déloyale contre Microsoft auprès de la Commission européenne (CE) pour des pratiques anticoncurrentielles en matière de licences cloud, a annoncé l'avoir retirée. En Bourse, sa maison-mère, Alphabet a perdu 0,05%, à 320,12 dollars. Le groupe technologique américain a pris cette décision à la lumière de l'annonce récente selon laquelle Bruxelles évaluera les pratiques problématiques affectant le secteur du cloud dans le cadre d'un processus distinct.

L'agenda macro-économique du jour est vierge de toute statistique d'importance.

Boeing

Mercredi, Boeing a annoncé qu'il produira des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache pour des clients internationaux, y compris 96 pour les forces armées polonaises, dans le cadre d'un contrat de ventes militaires à l'étranger attribué par l'armée américaine d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars. La commande de la Pologne représente le plus grand nombre d'hélicoptères Apache commandés en dehors des États-Unis dans l'histoire du programme. Les livraisons sont prévues pour 2028.

CME Group

CME Group, dont certains marchés avaient été arrêtés en raison d'un problème de refroidissement dans un centre de données, a indiqué que les marchés des futures et des options ouvriront à 14h30, heure française. La place de marché de produits dérivés la plus importante du monde avait interrompu ce matin l'activité sur plusieurs marchés afin de résoudre ce problème.

