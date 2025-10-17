 Aller au contenu principal
Séance en dents de scie pour le dollar
information fournie par AOF 17/10/2025 à 16:35

(AOF) - Le billet vert a connu des hauts et des bas ce vendredi. Si peu avant l’ouverture en Europe il s’échangeait contre 0,8526 euro, il s’est depuis repris et a même atteint 0,8571 euro avant 15h. La devise américaine a connu une séance en deux temps. En début de journée elle était affectée par les craintes qui entourent les banques régionales outre-Atlantique, ainsi que le « shutdown » qui sévit depuis plus de deux semaines et paralyse certaines administrations américaines, notamment pour la publication des données macro-économiques publiques.

Le dollar était également pénalisé par les nouvelles négatives sur le front de la guerre commerciale sino-américaine. Sa reprise dans l'après-midi, face à l'euro notamment, est justement liée au même sujet.

Sur la chaîne Fox Business, Donald Trump a annoncé qu'il rencontrerait son homologue chinois dans deux semaines. Il y a une semaine, les investisseurs s'étaient fortement inquiétés de déclarations du président des Etats-Unis. Ce dernier avait remis en question cette entrevue en réponse à la décision de Pékin de limiter ses exportations de terres rares.

