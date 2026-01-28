Seamless Therapeutics et Eli Lilly signent un accord stratégique de collaboration
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 14:37
L'objectif est de développer et commercialiser des traitements ciblant des indications de perte auditive, en utilisant la plateforme propriétaire de Seamless. Sa technologie permet des insertions d'ADN de grande taille et précises dans n'importe quelle séquence de gène cible, et fonctionne indépendamment des voies naturelles de réparation de l'ADN de la cellule.
Les termes de l'accord prévoient que Seamless conçoive et programme des recombinases (une enzyme qui permet la recombinaison de l'ADN) spécifiques, destinées à corriger les mutations de certains gènes liés à la perte auditive. De son côté, le géant américain recevra une licence exclusive pour ces recombinases programmées afin de les faire progresser à travers des étapes de développement préclinique, clinique et de commercialisation.
En ce qui concerne l'aspect financier, Seamless Therapeutics recevra un paiement initial garanti ainsi qu'un financement engagé pour la recherche et le développement. Au total, la société sera éligible à plus de 1,12 milliard de dollars, en incluant des paiements potentiels liés à des étapes de développement et commerciales, hors redevances progressives sur les médicaments commercialisés avec succès.
