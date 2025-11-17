Sealed Air rachetée par CD&R pour 10,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine d'emballage Sealed Air Corp SEE.N a annoncé lundi qu'elle serait rachetée par la société d'investissement privée CD&R pour un montant de 10,3 milliards de dollars, dette comprise.