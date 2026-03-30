Seagate Technology gagne du terrain ; JPM initie la couverture avec une note « surpondérée »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société de stockage de données Seagate Technology STX.O augmentent de 2,6 % à 390,00 $ avant le marché

** J.P. Morgan commence à couvrir STX avec une note « surpondérée » et un objectif de prix de 525 $, ce qui implique une hausse de 38 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** JPM déclare que l'industrie des disques durs et STX sont positionnées pour bénéficier d'une forte croissance de la demande, alimentée par la croissance des investissements dans le cloud

** 21 courtiers sur 25 évaluent le titre à « acheter » ou plus, quatre à « conserver »; leur prévision médiane est de 469 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~38% cette année