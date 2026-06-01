Seagate conclut un accord à l'amiable de 175 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées par des actionnaires qui lui reprochaient d'avoir dissimulé des ventes à l'entreprise chinoise Huawei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Seagate Technology STX.O a conclu un accord à l'amiable de 175 millions de dollars dans le cadre d'un procès l'accusant d'avoir escroqué ses actionnaires en dissimulant qu'elle avait enfreint les lois américaines sur le contrôle des exportations en vendant pour plus de 1,1 milliard de dollars de disques durs à la société chinoise Huawei Technologies.

Un accord préliminaire concernant le recours collectif proposé contre Seagate, son directeur général Dave Mosley et son directeur financier Gianluca Romano a été déposé vendredi soir devant le tribunal fédéral de San Francisco et doit être approuvé par un juge.

Les actionnaires, menés par des fonds de pension de l'Arkansas, du Mississippi, d'Allemagne et du Luxembourg, ont affirmé que Seagate avait gonflé ses bénéfices et le cours de son action en dissimulant la vente de plus de 7,4 millions de disques durs à Huawei.

Seagate a nié toute malversation en acceptant de conclure un accord. Ses violations présumées ont abouti à une amende de 300 millions de dollars infligée en avril 2023 par le Bureau de l'industrie et de la sécurité du département américain du Commerce, la plus importante sanction civile non liée à une affaire pénale de l'histoire de cette agence.

* Seagate n'a pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires.

* Elle a provisionné 105 millions de dollars pour le règlement et estime que les assureurs prendraient en charge environ 70 millions de dollars de ce montant.

* La période visée par le recours collectif s'étend du 14 septembre 2020 au 19 avril 2023.

* Selon les documents réglementaires, Seagate est basée à Singapour et enregistrée en Irlande, et possède des activités aux États-Unis à Fremont, en Californie.

* Huawei, dont le siège est à Shenzhen, est présent dans plus de 170 pays et emploie environ 213 000 personnes.

* Le gouvernement américain a inscrit Huawei sur une liste noire commerciale en 2019 pour des raisons de sécurité nationale. Il a par la suite restreint la vente à Huawei de certains produits étrangers fabriqués à l'aide de technologies américaines. Huawei a nié constituer une menace.

* Les avocats des actionnaires de Seagate prévoient de demander jusqu'à 25 % du fonds de règlement pour couvrir leurs frais juridiques.