Seagate atteint un niveau record grâce à des prévisions solides pour le troisième trimestre

28 janvier - ** Les actions de Seagate Technology STX.O ont bondi de 15,4 % à 428,91 $, atteignant un nouveau record historique

** Le fabricant de disques durs prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street pour le troisième trimestre

** STX a également dépassé les attentes en matière de revenus et de bénéfices pour le deuxième trimestre

** Le fabricant de puces mémoire Western Digital WDC.O a également profité des perspectives optimistes de STX, grimpant de 4,8 % à 264,82 $, atteignant ainsi son plus haut niveau historique

** "Alors que les applications d'IA amplifient la création et la valeur économique des données, les centres de données modernes ont de plus en plus besoin de solutions de stockage qui allient performance et rentabilité à l'échelle de l'exaoctet", déclare Dave Mosley, directeur général de Seagate

** 21 des 26 courtiers évaluent l'action STX à "acheter" ou plus, cinq à "conserver"; leur PT médian est de 385 $ - données compilées par LSEG **En incluant les mouvements de la séance, STX a progressé d'environ 56% depuis le début de l'année, après un rallye de 219% en 2025