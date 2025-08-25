scPharmaceuticals augmente après l'accord de rachat de MannKind

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 août - ** Les actions du fabricant de médicaments scPharmaceuticals SCPH.O augmentent de 13% à 5,48 $

** La société de biotechnologie MannKind Corp MNKD.O achète scPharmaceuticals dans le cadre d'une transaction évaluée à 360 millions de dollars, selon les entreprises

** Les actions de MNKD chutent de 5,3 % à 3,89 $

** Dans le cadre de l'accord, MNKD paiera 5,35 dollars par action en espèces, et offrira un CVR non négociable d'une valeur maximale de 1 dollar par action si certaines étapes réglementaires et commerciales sont franchies

** L'accord permettra à MannKind d'élargir son portefeuille au-delà des maladies pulmonaires orphelines

** SCPH apporte Furoscix, un perfuseur corporel approuvé par la FDA pour traiter les adultes souffrant d'insuffisance cardiaque chronique et de maladies rénales, qui représente un marché de plus de 10 milliards de dollars aux États-Unis, selon les entreprises

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre

** En incluant les mouvements de la séance, MNKD a baissé de 39,8 %, tandis que SCPH a augmenté de 54,9 % depuis le début de l'année