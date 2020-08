Scottish Widows investit 2Md£ dans un fonds de BlackRock sur la transition climatique

(NEWSManagers.com) - Scottish Widows investit 2 milliards de livres dans un nouveau fonds de BlackRock dédié à la transition vers une économie bas carbone qu' il a aidé à concevoir. Le fournisseur britannique de retraites devient ainsi le premier investisseur du BlackRock Climate Transition World Equity Fund.

Ce fonds repose sur une nouvelle approche d'investissement basée sur des données, qui mesure l'exposition et la gestion d'une entreprise aux risques et aux opportunités de la transition climatique. Les risques et les opportunités liés aux faibles émissions de carbone ont été classés en cinq catégories : production d'énergie, technologies propres, gestion de l'énergie, gestion de l'eau et gestion des déchets.

Le gérant du fonds, Jonathan Adams, mettra l' accent sur les entreprises qui sont bien préparées à la transition vers une économie bas carbone et réduira l'exposition à celles qui ne sont pas équipées. Il pourra être investi dans les entreprises de tous les secteurs et toutes les régions du monde.

Le fonds comporte également un certain nombre d'exclusions : les armes controversées et nucléaires, les producteurs civils d'armes à feu (chiffre d' affaires supérieur à 5 %), les violations du Pacte mondial des Nations unies, l'exposition aux sables bitumineux et au charbon thermique (chiffre d' affaires supérieur à 5 %).

Un processus systématique permet de fournir la méthodologie de notation, puis gère le portefeuille de façon optimisée par rapport à l'indice de référence parent MSCI World Index.