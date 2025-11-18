Scott Gottlieb, ancien commissaire de la FDA, entre au conseil d'administration de UnitedHealth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UnitedHealth Group UNH.N a annoncé mardi que Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration américaine, avait rejoint le conseil d'administration de la société.