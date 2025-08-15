Scorpion Capital révèle une position courte sur le fabricant de médicaments Soleno

Scorpion Capital a révélé une position courte sur Soleno Therapeutics SLNO.O vendredi, citant des problèmes avec le traitement récemment approuvé par le fabricant de médicaments pour une maladie génétique rare, ce qui a fait chuter ses actions de 15 % dans les premiers échanges.

En mars, la société avait reçu l'approbation de la Food and Drug Administration américaine pour son médicament, Vykat XR, destiné à traiter une maladie appelée syndrome de Prader-Willi. Le médicament traite l'hyperphagie - un symptôme de la maladie qui provoque une sensation de faim insatiable persistant même après les repas.

Scorpion Capital allègue que le médicament entraîne un risque élevé d'accumulation de liquide dans les poumons et d'insuffisance cardiaque. Il a également déclaré que le médicament "risque d'être retiré du marché".

Soleno n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations contenues dans le rapport.

Les actions de la société, qui a lancé Vykat XR en avril, ont augmenté d'environ 46 % depuis le début de l'année. Au début du mois, Soleno a déclaré avoir recensé 295 prescripteurs uniques du médicament.

Auparavant, le vendeur à découvert avait également ciblé d'autres biotechs telles que Harmony Biosciences HRMY.O et Allakos 37Z.SG .