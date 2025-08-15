 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 922,66
+0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Scorpion Capital révèle une position courte sur le fabricant de médicaments Soleno
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout de détails sur le médicament au paragraphe 5)

Scorpion Capital a révélé une position courte sur Soleno Therapeutics SLNO.O vendredi, citant des problèmes avec le traitement récemment approuvé par le fabricant de médicaments pour une maladie génétique rare, ce qui a fait chuter ses actions de 15 % dans les premiers échanges.

En mars, la société avait reçu l'approbation de la Food and Drug Administration américaine pour son médicament, Vykat XR, destiné à traiter une maladie appelée syndrome de Prader-Willi. Le médicament traite l'hyperphagie - un symptôme de la maladie qui provoque une sensation de faim insatiable persistant même après les repas.

Scorpion Capital allègue que le médicament entraîne un risque élevé d'accumulation de liquide dans les poumons et d'insuffisance cardiaque. Il a également déclaré que le médicament "risque d'être retiré du marché".

Soleno n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations contenues dans le rapport.

Les actions de la société, qui a lancé Vykat XR en avril, ont augmenté d'environ 46 % depuis le début de l'année. Au début du mois, Soleno a déclaré avoir recensé 295 prescripteurs uniques du médicament.

Auparavant, le vendeur à découvert avait également ciblé d'autres biotechs telles que Harmony Biosciences HRMY.O et Allakos 37Z.SG .

Valeurs associées

HARMONY BIOSCIEN
36,4700 USD NASDAQ -0,11%
SOLENO THERAPTCS
69,6750 USD NASDAQ -9,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trader travaille à la bourse de New York
    Wall Street en ordre dispersé mais optimiste sur une baisse des taux de la Fed en septembre
    information fournie par Reuters 15.08.2025 16:35 

    La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, l'indice Dow Jones touchant un record à la hausse, soutenu par les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre et par les gains enregistrés par UnitedHealth. ... Lire la suite

  • Une magasin Macy's à Manhattan à New York
    Etats-Unis: Baisse surprise du moral des ménages en août
    information fournie par Reuters 15.08.2025 16:31 

    Le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en août, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a baissé à 58,6 après 61,7 en juillet. Les économistes et analystes ... Lire la suite

  • Un combo photo montrant le président russe Vladimir Poutine (à gauche) aux côtés du président américain Donald Trump (à droite) ( SPUTNIK / Ilya PITALEV )
    Trump et Poutine en Alaska pour sceller le sort de l'Ukraine
    information fournie par AFP 15.08.2025 16:18 

    Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent vendredi en Alaska pour un sommet historique aux enjeux cruciaux pour l'Ukraine et la stabilité de l'Europe, après trois ans d'une guerre meurtrière. Le président américain a décollé pour Anchorage, aux confins des ... Lire la suite

  • Des personnes se rassemblent sur le site d'une crue soudaine après de fortes pluies de mousson à Salarzai, dans le district de Bajaur au Pakistan, le 15 août 2025 ( AFP / - )
    Au Pakistan, la mousson fait près de 200 morts en 24 heures
    information fournie par AFP 15.08.2025 16:06 

    Scénario catastrophe dans le nord du Pakistan: de soudaines pluies de mousson ont tué près de 200 personnes en 24 heures et un hélicoptère venu à la rescousse s'est écrasé vendredi, faisant cinq morts supplémentaires. Le pays, le cinquième le plus peuplé au monde, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank