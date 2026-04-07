Scorpio Tankers recule suite à la vente prévue d'obligations convertibles de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de Scorpio Tankers STNG.N ont baissé de 4,5 % à 71 $ après la mise sur le marché, alors que la société cherche à lever des capitaux ** Le chargeur de produits pétroliers annonce une offre privée de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans (CBs)

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales de l'entreprise, et une partie pour racheter ses actions afin de faciliter la couverture par les investisseurs dans les obligations convertibles

** Les actions de STNG ont terminé en baisse de 2,8 % à 74,36 $ mardi, réduisant les gains depuis le début de l'année à 46 %

** La société a une capitalisation boursière d'environ 4 milliards de dollars

** Sur les 10 analystes qui couvrent le titre, 8 notent "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et 1 "vente"; PT médian de 84 $, selon les données de LSEG