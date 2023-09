Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: tente de sortir du corridor de consolidation 27,5/29E information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 09:59









(CercleFinance.com) - Scor grimpe de +3% vers 29,3E: les investisseurs saluent la révision à la hausse du rendement des capitaux propres (RoE) que la direction anticipe à plus 12% par an sur la période 2024-2026.

Scor tente de soulever la résistance des 29,2E du 25 août et surtout de sortir par le haut du corridor de consolidation 27,5/29E pour s'ouvrir le chemin des 30,5E





