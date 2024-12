Scor: succès de l'offre de rachat obligataire information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Scor a annoncé jeudi le succès de l'offre de rachat lancée sur ses titres obligataires super subordonnés dits 'RT1' pour un montant de 186,4 millions d'euros.



L'offre portait sur l'ensemble de ses titres obligataires super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe d'un montant nominal de 250 millions d'euros éligibles au capital réglementaire de niveau 1 ('Restricted Tier 1').



Cette émission, réalisée le 1er octobre 2014, affichait une première date de remboursement anticipé le 1er octobre 2025.



Le montant nominal des titres restant en circulation s'élèvera ainsi à 63,6 millions d'euros.



Quant aux titres rachetés, ils feront l'objet d'une annulation, indique le groupe de réassurance dans un communiqué.





