Scor s'illustre au troisième troisième trimestre

(AOF) - Scor a déclaré un résultat net supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, ressortant à 217 millions d'euros contre 203 millions attendus et après une perte de . Le rendement annualisé des capitaux propres (RoE) du réassureur s'affiche à 22,1% sur la période là où le consensus ciblait 18,8%. Le ratio de solvabilité ressort à 210%, en-dessous des attentes (213%).

En réassurance dommages et responsabilité (P&C), Scor a dégagé un résultat des activités d'assurance de 255 millions d'euros, au-dessus du consensus (237 millions d'euros), et un ratio combiné - le rapport entre les sinistres et les primes - de 80,9%.

En réassurance vie et santé, le groupe a publié un résultat de 98 millions d'euros, en-dessous du consensus qui tablait sur 110 millions d'euros.

"Je reste confiant pour le reste de l'année en la capacité de Scor à mener à bien le plan stratégique Forward 2026. Dans la perspective des renouvellements du 1er janvier, Scor continuera de tirer parti de sa franchise de premier plan et de remplir ses objectifs de Forward 2026 de manière disciplinée", à déclaré Thierry Léger, directeur général de Scor.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Cinquième réassureur mondial né en 1970, leader en Europe ;

- Primes brutes d’un montant de 20,1 Mds€, équilibrées entre la réassurance-dommages et l’assurance de spécialités pour 49 % et la réassurance vie & santé pour 51 % ;

- Ambition : création de valeur via le contrôle de l’appétit au risque, la discipline dans la politique de souscription et l’alimentation des portefeuilles non-vie et vie&santé, diversifiés et d’importance égale ;

- Capital ouvert avec 4 positions fortes –5,21 % des actions pour ACM, 5,02 % pour Cardif et 5 % pour Norges Bank et 5,84 % pour les salariés, Fabrice Brégier présidant le conseil de 15 administrateurs et Thierry Léger assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Forward 2026 » :

- organisation en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie,

- monétisation du fonds de commerce par des « risk parnerships » et gestion dynamique de l’allocation de capital via les données regroupées dans une plateforme unique,

- diversification réussie dans la gestion pour compte de tiers,

- réassurance vie & santé : exploitation maximale de la plateforme, sélectivité des nouvelles affaires, attendues à 400 M€ par an, pilotage centralisé des contrats en cours…,

- réassurance dommages, au marché affecté par la surcapacité : sélectivité, notamment dans les activités exposées au risque climatique, montée des offres alternatives (triplement des primes en 2026 vs 2023) et des nouvelles solutions -réassurance paramétrique, exploitation des données via la plateforme DASP,

- innovation focalisée, en interne sur les infrastructures propres et la cybersécurité, pour les clients, sur une plateforme de distribution adaptée au contexte de multi-cloud ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2030 pour les opérations du groupe, en 2050 pour le portefeuille d’investissement :

- triplement de la couverture des projets à faible émission et offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE,

- en réassurance-vie, recours aux crédits carbone et facilités de crédit « vert » ;

- Capacité à résister à la volatilité des catastrophes naturelles et à maintenir le montant des primes des affaires renouvelées ;

- Situation financière solide : capitaux propres de 4,5 Mds€ avec 20,3 % de rendement annualisé et ratio de solvabilité de 210 %.

Défis

- Sensibilité à la parité € vs $ et £, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Suivi de la valeur économique par action, en repli à 47 €, et du ratio combiné d’assurance dommages, en baisse à 82,5 % à fin juin ;

- Vers une fin judiciaire du conflit avec Covea dans le courant de 2026 ;

- Après un repli de 1,2 % des revenus et une hausse de 1,7 % du bénéfice net, confiance dans l’exécution de la stratégie Forward 2026 ;

- Anticipations 2026 : hausse annuelle de 9 % de la valeur économique et ratio de solvabilité entre 185 et 220 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,80 €.