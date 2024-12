Scor: réussit un placement de 500 ME de titres obligataires information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 07:50









(CercleFinance.com) - Scor a émis avec succès auprès d'investisseurs institutionnels des titres obligataires super subordonnés de niveau 1 à durée indéterminée à taux fixe réinitialisable éligibles à la constitution de capital réglementaire de niveau 1 (Restricted Tier 1) au sens de Solvabilité II d'un montant de 500 millions d'euros.



La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs, avec une émission souscrite 5,6 fois.



Le taux d'intérêt initial a été fixé à 6% par an payable semestriellement jusqu'au 20 décembre 2034, puis il sera réinitialisé, et par la suite tous les cinq ans, au taux mid-swap EUR à 5 ans plus une marge de 385,7 points de base.



Les Nouveaux Titres sont notés BBB+ par S&P Global Ratings Europe Limited.



Le produit net estimé de l'émission des Nouveaux Titres sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, y compris pour le rachat de tout ou partie des titres obligataires super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réinitialisable d'un montant nominal de 250 millions d'euros.





