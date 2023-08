Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: retour au contact des 28,8E information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Alignant une sixième séance consécutive de hausse, Scor retrouve les 28,8E des 25 et 26 juillet, ouvrant au passage un 'gap' au-dessus des 28,15E. Les 30E, testés mi-février 2022, mi-mars 2021 et fin novembre 2021, constituerait un premier objectif.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris +2.56%