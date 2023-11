Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: retour à un résultat net positif au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Le réassureur Scor publie un résultat net de 147 millions d'euros pour le troisième trimestre 2023, à comparer à une perte de 752 millions un an auparavant, soit un taux de rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 13,7% (12,5% ajusté).



Il revendique ainsi des résultats positifs pour un trimestre 'historiquement marqué par une forte activité en matière de sinistralité' pesant sur la (ré)assurance de dommages et de responsabilité (P&C), division qui a affiché selon lui une performance mitigée.



En revanche, la division L&H (vie et santé) a généré un résultat des activités d'assurance de 113 millions d'euros, contre 47 millions un an auparavant, tandis que les investissements ont dégagé un rendement courant de 3,4%, bénéficiant de taux de réinvestissement élevés.





