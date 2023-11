Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : replonge de -10% vers 25,2E information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 11:05









(CercleFinance.com) - Scor replonge de -10% vers 25,2E, ouvrant un énorme 'gap' sous 27,61E pour enfoncer dans la foulée l'ex-plancher des 25,62E du 6 juillet dernier.

Score teste les 25,38E (ex-'gap' du 26/06) et retrouverait ensuite du soutien vers 23,5E, l'ex-plancher du 10 mai et 8 juin dernier.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris -3.93%