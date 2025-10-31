Scor renoue avec les bénéfices au troisième trimestre
Le réassureur explique que cette amélioration a été portée par toutes les lignes de métier, mentionnant ainsi un ratio combiné en P&C de 80,9%, avec une faible activité des catastrophes naturelles et la poursuite de l'accroissement de la prudence.
Il pointe aussi un résultat en assurance L&H de 98 MEUR, 'avec un écart d'expérience depuis le début de l'année en adéquation avec les prévisions', et un rendement courant des investissements de 3,5%, 'avec des taux de réinvestissement toujours attractifs'.
'Dans la perspective des renouvellements du 1er janvier, Scor continuera de tirer parti de sa franchise de premier plan et de remplir ses objectifs de Forward 2026 de manière disciplinée', affirme son directeur général Thierry Léger.
Valeurs associées
|28,2000 EUR
|Euronext Paris
|-6,62%
