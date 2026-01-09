Scor relocalise sa filiale irlandaise SGRI en France
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 07:42
Désormais située au siège social de Scor à Paris, la filiale se trouve placée sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Tous les actifs et obligations de SGRI demeurent ceux de SGRF et il n'y a aucun changement pour ses contreparties.
Le groupe de réassurance explique que la relocalisation de cette entité reflète son engagement, pris dans le cadre du plan stratégique Forward 2026, de simplifier sa propre structure et d'améliorer son efficience.
