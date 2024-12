Scor réaffirme les principaux objectifs du plan Forward 2026

(AOF) - Lors de sa journée investisseurs, Scor a confirmé l’adéquation des réserves de ses activités P&C (dommages) et L&H (vie et santé) et réitéré les principaux objectifs de son plan stratégique Forward 2026. En Bourse, l’action du réassureur recule de 2,41% à 23,46 euros, affichant ainsi l’un des plus forts replis du SBF 120. Le groupe a réaffirmé les 2 objectifs d’égale importance de Forward 2026 pour la durée restante du plan : un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220% et un taux de croissance de la valeur économique de 9 % par an, à hypothèses économiques constantes.

La valeur économique se définit comme la somme des fonds propres et de la marge sur services contractuels (CSM), qui reflète la valeur actualisée des profits futurs attendus. Il maintient également une hypothèse de rentabilité des capitaux propres (ROE) de plus de 12% par an en 2025-2026.

Des réserves au niveau de " best estimate "

Scor a mandaté deux parties externes pour effectuer un examen indépendant des hypothèses L&H et des réserves P&C, qui ont confirmé que les réserves sont au niveau de " best estimate ".

S'agissant de la réassurance dommages, le cabinet Willis Towers Watson a conclu que "l'excédent a augmenté par rapport à celui estimé" lors de sa revue précédente au 30 septembre 2023.

Pour la vie et santé (L&H), le cabinet Milliman a conclu que " agrégée au niveau du groupe, l'évaluation de la valeur actualisée des flux futurs (PVFCF), de l'ajustement pour risque (Risk Adjustment) et de la CSM, tous bruts de rétrocession, est matériellement fiable et comprise dans un intervalle raisonnable".

Lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, Scor avait indiqué que la revue 2024 des hypothèses L&H s'est traduite par un impact cumulé de 700 millions d'euros sur les activités d'assurance et de 800 millions sur la CSM avant impôts.

En vie et santé, le réassureur a abaissé deux des objectifs du plan Forward 2026. Scor table désormais sur des résultats d'environ 400 millions d'euros par an pour 2025-2026 contre de 500 millions à 600 millions d'euros auparavant. La marge sur services contractuels sur les nouvelles affaires est anticipé à environ 400 millions par an contre 450 millions d'euros précédemment.

Stratégie L&H approfondie en vie et santé

A l'occasion de cette journée investisseurs, le groupe français a présenté sa stratégie L&H approfondie, centrée sur quatre domaines clés. Des seuils de rentabilité plus élevés ont ainsi été mis en place pour les nouvelles affaires en Prévoyance. Il compte accélérer par ailleurs le changement du mix produit vers des produits rentables en termes de capital et dégageant des marges élevées : Scor a accru ses ambitions de croissance sur les portefeuilles de Longévité et de solutions financières, tout en réduisant son exposition liée aux produits de protection du vivant et aux garanties de long terme.

Il a en outre mis en place "une approche systématique globale permettant de suivre et d'améliorer les performances" des polices en cours. La société souhaite enfin améliorer la compétitivité grâce à une meilleure efficacité opérationnelle, ce qui permettra 30 millions d'euros d'économies supplémentaires à partir de 2025.

En (ré)assurance P&C, la stratégie Forward 2026 reste inchangée, avec des revenus en croissance annuelle moyenne de 4% à 6% et un ratio combiné net inférieur à 87%.

En Investissements, Scor a maintenu une stratégie "prudente et durable" avec une hypothèse de taux de rendement courant entre 3,4 % et 3,8 % en 2026.

Scor a enfin annoncé que sa politique de gestion du capital privilégie les dividendes en numéraire, mais peut également inclure des rachats d'actions ou des dividendes spéciaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Cinquième réassureur mondial né en 1970, leader en Europe ;

- Profil de risque très sûr : réassureur le plus diversifié géographiquement et répartition équitable entre réassurance-vie sous la marque Scor Global Life (plus de la moitié des primes) et réassurance non-vie sous la marque Scor PC ;

- Primes brutes d’un montant de 17,6 Mds€ et diversification réussie dans la gestion d’actifs avec un portefeuille de 20,3 Mds€, investi aux 8/10èmes en obligataire ;

- Modèle d’affaires organisé en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie;

- Capital ouvert, les premiers actionnaires étant, à fin septembre, Covea (8,78%) devant ACM (5,21 %) et les salariés (3,79%), Fabrice Brégier présidant le conseil d’administration de 16 membres et Thierry Léger assurant la direction générale ;

- Situation financière solide avec, à fin juin, des capitaux propres de 5 Mds€ et une amélioration du ratio d’endettement, à 20,1 %.

Défis

- Stratégie Forward 2026 :

- focus sur 3 activités :

- vie et santé : bénéfice entre 500 et 600 M€,

- dommages : hausse annuelle de 4 à 6 % des revenus, ratio combiné inférieur à 87 % et ratio de charges sur catastrophes naturelles à 10 % des revenus,

- investissements : taux de rendement entre 3,4 et 3,6 % sur la période,

- taux annuel de croissance de la valeur économique de 9 %, ratio de solvabilité maintenu entre 185 et 220 % et rendement sur capitaux propres de + 12 % ;

- Stratégie d’innovation visant à dessiner la réassurance du futur :

- nouvelles solutions : réassurance paramétrique, exploitation et analyse des données pour les clients via la plateforme DASP, pour les clients,

- lancement de la plateforme hELIOS et partenariat avec start-up et Insurtech,

- cybersécurité en interne et pour les clients,

- 250 ME d’investissements dans les technologies ;

- Stratégie environnementale au cœur de la stratégie, les réassureurs étant très exposés aux risques climatiques :

- portefeuille d'investissement neutre en CO2 en 2050,

- soutien à la recherche sur les risques climatiques ,

- création d’offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE- en réassurance-vie,

- recours aux crédits carbone et lancement d’une facilité de crédit « verte » ;

- Normalisation de l’actionnariat à l’automne par rachat de sa participation à Covéa, qui sera, d’ici la fin de l’année, transmise à Cardif, filiale d’assurances de BNPParibas ;

- 3 éléments porteurs : la hausse des tarifs de réassurance-dommages, la fin de l’impact du Covid et la hausse des taux d’intérêt.

Défis

- Sensibilité aux catastrophes naturelles (en cours d’abaissement par une politique stricte de souscription) et à la parité € vs $ et £, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Résultat de l’arbitrage sur les conditions de cessions à Covea du portefeuille-vie américain ;