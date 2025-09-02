Scor prévoit de refinancer sa dette subordonnée information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 09:47









(Zonebourse.com) - Scor a annoncé mardi le lancement d'une offre de rachat sur des obligations subordonnées pour un montant nominal total de 600 millions, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations subordonnées, sans toutefois dévoiler les termes de l'opération.



L'offre de rachat en numéraire doit porter sur les obligations subordonnées émises en décembre 2015, d'un montant nominal total de 600 millions d'euros, portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance en juin 2046, avec une première date de remboursement anticipé en juin 2026.



Simultanément, le réassureur prévoit d'émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations subordonnées en euros portant intérêt à taux fixe puis variable et éligibles aux fonds propres réglementaires de niveau 2 ('Tier 2') au sens de Solvabilité II, des fonds qui seront utilisés pour les besoins généraux du groupe, y le financement de l'offre de rachat.



L'offre de rachat doit commencer aujourd'hui pour se terminer le 8 septembre.





Valeurs associées SCOR 27,3600 EUR Euronext Paris -1,30%