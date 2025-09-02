Scor prévoit de refinancer sa dette subordonnée
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 09:47
L'offre de rachat en numéraire doit porter sur les obligations subordonnées émises en décembre 2015, d'un montant nominal total de 600 millions d'euros, portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance en juin 2046, avec une première date de remboursement anticipé en juin 2026.
Simultanément, le réassureur prévoit d'émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations subordonnées en euros portant intérêt à taux fixe puis variable et éligibles aux fonds propres réglementaires de niveau 2 ('Tier 2') au sens de Solvabilité II, des fonds qui seront utilisés pour les besoins généraux du groupe, y le financement de l'offre de rachat.
L'offre de rachat doit commencer aujourd'hui pour se terminer le 8 septembre.
Valeurs associées
|27,3600 EUR
|Euronext Paris
|-1,30%
A lire aussi
-
(Reuters) -Les actions Kering et LVMH grimpent mardi à la Bourse de Paris, alors que HSBC a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter" sur les deux valeurs, l'intermédiaire disant voir "la lumière au bout du tunnel" pour le secteur du luxe. Vers 08h57 ... Lire la suite
-
Liechtensteinische Landesbank se retire des Emirats arabes unis, redirige ses clients vers Rothschild
DUBAI (Reuters) -La Liechtensteinische Landesbank (LLB) a pris la décision de se retirer des Émirats arabes unis et a signé un accord de recommandation avec Rothschild pour rediriger ses clients locaux vers la banque, ont annoncé mardi les deux sociétés dans deux ... Lire la suite
-
MILAN (Reuters) -La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi avoir relevé son offre sur Mediobanca, en ajoutant un paiement en numéraire à sa proposition d'échange d'actions, afin de prendre le contrôle de sa rivale italienne. MPS, dont ... Lire la suite
-
Le Royaume-Uni a annoncé lundi suspendre temporairement les nouvelles demandes de regroupement familial pour les réfugiés présents sur son territoire. Le gouvernement prévoit aussi de commencer à renvoyer en France dès ce mois-ci de premiers migrants, conformément ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer