 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 699,47
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Scor prévoit de refinancer sa dette subordonnée
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 09:47

(Zonebourse.com) - Scor a annoncé mardi le lancement d'une offre de rachat sur des obligations subordonnées pour un montant nominal total de 600 millions, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations subordonnées, sans toutefois dévoiler les termes de l'opération.

L'offre de rachat en numéraire doit porter sur les obligations subordonnées émises en décembre 2015, d'un montant nominal total de 600 millions d'euros, portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance en juin 2046, avec une première date de remboursement anticipé en juin 2026.

Simultanément, le réassureur prévoit d'émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations subordonnées en euros portant intérêt à taux fixe puis variable et éligibles aux fonds propres réglementaires de niveau 2 ('Tier 2') au sens de Solvabilité II, des fonds qui seront utilisés pour les besoins généraux du groupe, y le financement de l'offre de rachat.

L'offre de rachat doit commencer aujourd'hui pour se terminer le 8 septembre.

Valeurs associées

SCOR
27,3600 EUR Euronext Paris -1,30%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank