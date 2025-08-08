 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Scor, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 8 août 2025
information fournie par AOF 08/08/2025 à 12:21

(AOF) - Scor (-2,07% à 28,36 euros)

Le réassureur se dirige vers une deuxième séance consécutive dans le rouge. Le titre est principalement affecté par les perspectives publiées par son concurrent allemand Munich Re. Ce dernier a indiqué que compte tenu de l'évolution des taux de change, son chiffre d'affaires de la réassurance devrait s'établir à 40 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, contre une précédente prévision à 42 milliards d'euros. Les revenus totaux sont donc attendus à 62 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025, contre une précédente prévision à 64 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Cinquième réassureur mondial né en 1970, leader en Europe ;

- Primes brutes d’un montant de 20,1 Mds€, équilibrées entre la réassurance-dommages et l’assurance de spécialités pour 49 % et la réassurance vie & santé pour 51 % ;

- Ambition : création de valeur via le contrôle de l’appétit au risque, la discipline dans la politique de souscription et l’alimentation des portefeuilles non-vie et vie&santé, diversifiés et d’importance égale ;

- Capital ouvert, les premiers actionnaires étant les salariés (5,84 %), devant ACM (5,21 %) et Cardif (5,02 %), Fabrice Brégier présidant le conseil de 16 administrateurs et Thierry Léger assurant la direction générale ;

Défis

- Agilité du modèle d’affaires « Forward 2026 :

- organisation en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie,

- monétisation du fonds de commerce par des « risk parnerships » et gestion dynamique de l’allocation de capital via les données regroupées dans une plateforme unique,

- diversification réussie dans la gestion pour compte de tiers,

- réassurance vie & santé : nomination d’un nouveau directeur, exploitation maximale de la plateforme, hausse des marges des nouvelles affaires, attendues à 400 M€ par an, pilotage centralisé des contrats en cours…,

- réassurance dommages : prudence dans les activités exposées au risque climatique, montée des offres alternatives (triplement des primes en 2026 vs 2023) et des nouvelles solutions - réassurance paramétrique, exploitation des données via la plateforme DASP,

- innovation focalisée, en interne sur les infrastructures propres et sur la cybersécurité, pour les clients, sur une plateforme de distribution adaptée au contexte de multi-cloud ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone pour les opérations du groupe en 2030 :

- triplement de la couverture des projets à faible émission carbone,

- création d’offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE,

- portefeuille d'investissement neutre en CO2 en 2050,

- en réassurance-vie, recours aux crédits carbone et facilités de crédit « vert » ;

- Capacité à résister à la volatilité des catastrophes naturelles ;

- Situation financière solide : -capitaux propres de 4,5 Mds€- et ratio de solvabilité de 212 % à fin mars.

Défis

- Sensibilité à la parité € vs $ et £, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Suivi de la valeur économique par action, en repli à 48 €, et du ratio combiné, en hausse à 85 % à fin mars ;

- Aux Etats-Unis, sélectivité accrue en dommages comme en vie&santé, au prix assumé d’un repli des prises de contrat, et renouvellements de contrats satisfaisants au 1er avril ;

- Après un repli de 1,2 % des revenus et une hausse de 1,7 % du bénéfice net ;

- Anticipations 2026 : hausse annuelle de 9 % de la valeur économique et ratio de solvabilité entre 185 et 220 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,80 €.

Valeurs associées

SCOR
28,3400 EUR Euronext Paris -2,14%
