Scor: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - Scor recule de plus de 3% et sous-performe ainsi la tendance à Paris, pénalisé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation sur le titre du réassureur de 'achat' à 'neutre', tout en maintenant son objectif de cours à 28,7 euros.



'Le rendement du dividende de Scor limite le potentiel de hausse', met en avant le broker, ajoutant que selon lui, 'les principales limites comprennent le levier de dette, la génération de capital et la qualité de la solvabilité'.





Valeurs associées SCOR 26,8200 EUR Euronext Paris -2,90%