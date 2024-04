Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor: nouvelle directrice générale pour SBS information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - Scor fait part de l'arrivée de Claire McDonald en qualité de directrice générale de Scor Business Solutions (SBS), l'unité du groupe consacrée aux grands risques d'entreprise (auparavant dénommée Scor Specialty Insurance), et de membre du comité exécutif.



Succédant à Romain Launay, qui quitte le réassureur pour se consacrer à de nouvelles opportunités professionnelles, elle sera rattachée à Jean-Paul Conoscente, directeur général de Scor P&C. Sa nomination sera effective au 1er septembre prochain.



De nationalité britannique, Claire McDonald a longtemps travaillé chez Allianz, qu'elle a quitté en 2019 pour devenir directrice générale pour le Royaume-Uni et l'Irlande de HDI Global, dont elle a intégré le conseil d'administration en 2022.





