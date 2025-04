Scor: nouveau directeur général pour Scor L&H information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - Scor fait part de la nomination de Philipp Rüede comme directeur général de sa division Scor Life & Health et membre du comité exécutif à partir du 1er juin prochain, en remplacement de Frieder Knüpling qui a quitté ses fonctions en juillet 2024.



Il s'attachera en priorité à piloter la nouvelle stratégie L&H, à protéger et valoriser les polices en cours, et à améliorer la génération de liquidités par l'activité L&H, conformément à la mise à jour de la stratégie L&H du réassureur en décembre 2024.



De nationalité suisse allemande, Philipp Rüede possède plus de 20 ans d'expérience dans la banque et la réassurance. En 2019, il avait été nommé directeur d'une nouvelle équipe chargée des capitaux alternatifs chez Swiss Re.





