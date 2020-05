Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor ne distribuera pas de dividende pour 2019 Reuters • 25/05/2020 à 21:09









PARIS, 25 mai (Reuters) - Le conseil d'administration de Scor SCOR.PA , réuni le 25 mai 2020, a pris la décision de proposer à l'assemblée générale du 16 juin 2020 de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2019 et d'affecter la totalité du résultat de cet exercice en réserves distribuables. Le PDG de Scor a également proposé au comité des rémunérations et des nominations de réduire de 30% sa rémunération variable annuelle au titre de l'exercice 2019, ce que le conseil d'administration a approuvé, précise le réassureur dans un communiqué. (Rédaction de Paris)

