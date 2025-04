Scor: mis en examen dans l'affaire Partner Re-Covéa information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Scor a annoncé vendredi sa mise en examen pour des faits reprochés à son ancien président, Denis Kessler, soupçonné d'avoir tenté de faire obstacle à l'acquisition de Partner Re par le groupe Covéa en 2022.



Le réassureur indique avoir été mis en examen en tant que personne morale dans le cadre d'une information judiciaire en France en raison de l'implication alléguée dans certains de celui qui était à l'époque le président non-exécutif de son conseil d'administration.



Dans un communiqué, le groupe conteste fermement avoir eu la moindre implication directe ou indirecte dans les actes reprochés à son ancien dirigeant, réfutant vigoureusement la moindre responsabilité en lien avec cette affaire.



Pour mémoire, Covéa, l'assureur mutualiste français détenant les marques Maaf, MMA et GMF, avait dû renoncer en 2020 à son projet d'acquisition de Partner Re, le groupe ayant alors invoqué les conditions 'sans précédent' dues à l'épidémie de Covid et les incertitudes qui pesaient à l'époque sur les perspectives économiques mondiales.



Covéa, qui a longtemps été le premier actionnaire de Scor, avait déposé une plainte l'année suivante devant le Parquet National Financier à l'encontre de Denis Kessler pour manipulation de cours et abus de biens sociaux.



Le groupe était ensuite parvenu, en 2022, à un accord définitif avec Exor afin de boucler l'acquisition de Partner Re pour un montant de 7,8 milliards d'euros.



A la Bourse de Paris, le titre Scor réagissait défavorablement à cette nouvelle, cédant près de 5% vers 9h50 alors que l'indice SBF 120 perdait 1,1% au même moment.





