SCOR met tout en œuvre pour améliorer sa rentabilité

Le 16 novembre, Standard & Poor's Global Ratings ('S&P') a décidé d'abaisser les notes de solidité financière et de crédit émetteur à long terme de SCOR SE et de ses filiales de 'AA-' à 'A+'.

La décision de S&P est motivée par les performances de SCOR en termes de rentabilité. SCOR a effectivement traversé une période difficile, marquée par une pandémie historique, une succession de catastrophes naturelles majeures et des niveaux de taux d’intérêt très faibles. Ces divers facteurs ont pesé fortement sur la rentabilité du Groupe, qui est néanmoins parvenu à maintenir un niveau de solvabilité élevé.

SCOR poursuit activement toute une série de mesures fortes pour redresser sa rentabilité technique. L’environnement de l’année qui s’ouvre est favorable : durcissement du marché de la réassurance de dommages et de responsabilité, hausse des taux d’intérêt et amélioration de la situation en matière de pandémie. SCOR prépare activement les renouvellements de janvier 2023, placés entièrement sous le signe de la rentabilité technique.

S&P a attribué une perspective stable à la note du Groupe, témoignant de sa « conviction que les actions du management sont de nature à restaurer la rentabilité technique et globale du G roupe en 2023, tout en maintenant son positionnement sur les march é s de réassurance vie et de dommages et responsabilités ».

