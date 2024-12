Scor: le retrait obligatoire de MRM prévu le 23 décembre information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - Le retrait obligatoire des actions MRM aura lieu le lundi 23 décembre, a annoncé Scor jeudi à l'issue de son offre publique d'achat déposée sur la société foncière.



L'opération portera sur les 210.510 actions non présentées à l'offre, représentant environ 6,6% du capital et des droits de vote, et sera libellée aux mêmes conditions financières que celles de l'offre, à savoir 35,50 euros par titre.



À l'issue de son OPA simplifiée, Scor détenait directement et par assimilation des 8.558 actions détenues en propre par la Société, près de trois millions d'actions de MRM représentant environ 93,4% du capital et des droits de vote.



Pour mémoire, Scor avait racheté fin septembre à Altarea l'intégralité de sa participation de 15,9% dans MRM, ce qui avait porté sa participation à 72,7% et entraîné le lancement d'une offre publique d'achat sur le reste du capital.





