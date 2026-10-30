SCOR-Le résultat net baisse moins que prévu au T3, l'action grimpe en Bourse

(Actualisé avec cours en Bourse, commentaires d'analystes, citations sur la dette française)

par Augustin Turpin

SCOR SCOR.PA a publié vendredi un résultat net en baisse moins marquée que prévu au titre du troisième trimestre, le réassureur français soulignant la performance de ses trois lignes de métier, alors qu'approche l'échéance de son plan stratégique et la présentation des prochains objectifs à moyen terme.

Le résultat net du groupe pour la période de juillet à septembre s'établit à 206 millions d'euros, en repli de 4,8% sur un an mais au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 176 millions d'euros, selon un consensus réalisé par SCOR.

À Paris, vers 09h30 GMT, le titre progressait en Bourse de 3,6% à 34,2 euros, parmi les meilleures performances de l'indice SBF 120 .SBF120 , lui-même en repli de 0,13% au même moment.

"Nous avons été agréablement surpris de constater que non seulement le résultat net (...) dépasse le consensus de 17%, mais aussi que cela n'est pas dû à des sinistres liés aux catastrophes naturelles inférieurs aux prévisions, mais plutôt à un taux de sinistralité attritionnel plus faible dans l'assurance dommages", saluent dans une note les analystes de Jefferies.

Les revenus d'assurance de la réassurance dommages et responsabilité (P&C) augmentent de 2,3% et atteignent 1,88 milliard d'euros, en ligne avec les attentes, malgré "un trimestre actif sur les catastrophes naturelles", selon un communiqué du groupe.

Dans l'assurance vie et santé (L&H), les revenus d'assurance reculent de 2,3% sur un an à taux de change constant pour s'établir à 1,88 milliard d'euros.

PAS D'EXPOSITION À LA DETTE FRANÇAISE

Les incertitudes économiques liées à la dette et au budget, les manifestations sur la hausse du coût de la vie et la flambée des coûts d'emprunt ont ravivé les craintes d'une crise de la dette souveraine en France, qui pourrait menacer le secteur financier dans son ensemble.

"Nous ne sommes pas pessimistes quant à la situation française, mais nous adoptons une approche très rationnelle en matière d'investissement dans la dette souveraine et avons décidé, depuis des années déjà, d'investir dans d'autres dettes souveraines", a souligné la direction de SCOR dans une téléconférence de presse.

"Il ne faut donc pas y voir un message trop profond, mais en réalité, et compte tenu de la répartition de notre portefeuille, nous ne détenons aucune dette souveraine française", ont précisé les dirigeants.

Le ratio de solvabilité de SCOR prend six points de pourcentage par rapport à la fin 2025 et, comme prévu par les analystes, est estimé à 221%.

Les analystes de JP Morgan affirment dans une note prévoir actuellement un relèvement du ratio de solvabilité lors de la prochaine présentation aux investisseurs, SCOR devant annoncer son nouveau plan stratégique le 3 décembre.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)