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SCOR lance une offre de rachat sur des obligations RT1 et prévoit une nouvelle émission
information fournie par Reuters 12/12/2024 à 08:33

SCOR SE SCOR.PA :

* UNE OFFRE DE RACHAT EN NUMÉRAIRE SUR DES TITRES OBLIGATAIRES SUPER SUBORDONNÉS RT1 ET SON INTENTION D’ÉMETTRE DE NOUVEAUX TITRES OBLIGATAIRES SUPER SUBORDONNÉS RT1

* UN MONTANT NOMINAL DE 250 MILLIONS D’EUROS ÉMIS LE 1ER OCTOBRE 2014

* L' INTENTION D'ÉMETTRE DES TITRES SUBORDONNÉS DE DERNIER RANG À DURÉE INDÉTERMINÉE À TAUX FIXE RÉINITIALISABLE EN EUROS, ÉLIGIBLES À LA CONSTITUTION DE CAPITAL RÉGLEMENTAIRE DE NIVEAU 1 AU SENS DE SOLVABILITÉ II

* LE PRODUIT NET DE L'ÉMISSION SERA UTILISÉ POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DU GROUPE, Y COMPRIS LE RACHAT DE TOUT OU PARTIE DES TITRES

* L'OFFRE DE RACHAT SERA OUVERTE DURANT LA PÉRIODE ALLANT DU 12 DÉCEMBRE 2024 JUSQU'AU 18 DÉCEMBRE 2024, À 17H00

Texte original [https://tinyurl.com/bdz54c8v] Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA

(Rédaction Gdansk)

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