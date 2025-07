Scor: la demande d'arbitrage de Covéa éclipse de bons résultats information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 11:51









(Zonebourse.com) - Le titre Scor chute de plus de 5% jeudi matin, la présentation de solides résultats trimestriels étant plus que compensée par l'annonce du dépôt d'une demande d'arbitrage de la part de Covéa visant à contester la validité du protocole transactionnel conclu en 2021 afin de retrouver des relations apaisées.



Dans un communiqué, le réassureur explique qu'il considère cette demande 'infondée' et manifeste son intention de défendre vigoureusement ses droits.



Cette demande d'un nouvel arbitrage s'ajoute à l'arbitrage en cours sur les traités de rétrocession, cette fois initié par Scor en novembre 2022 et qui

est entré dans sa phase finale.



Dans ce contexte, Covéa a demandé au tribunal en charge de l'arbitrage de 2022 de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du nouvel arbitrage, une proposition à laquelle Scor s'oppose, se disant fermement attaché au calendrier des procédures en cours tel qu'il a été arrêté, pour qu'une décision soit rendue dans le courant de l'année 2026.



Le groupe précise cependant que ces derniers développements n'auront aucun impact sur ses activités, ni sur sa capacité à réaliser son plan stratégique 'Forward 2026'.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS déplorent cependant l'apparition d'un nouveau facteur de risque susceptible de peser sur le dossier.



Pour mémoire, le protocole d'accord transactionnel signé avec Covéa en 2021 avait pour objectif de créer les conditions pour un retour à des relations mutuellement bénéficiaires sur le long terme impliquant l'annulation de toutes les actions judiciaires et réclamations en lien avec leur projet de rapprochement avorté de 2018.



L'accord comportait par ailleurs une obligation de non-dénigrement réciproque pour une durée de sept ans.



Ces annonces éclipsaient la publication de résultats plutôt solides au titre du deuxième trimestre, le groupe ayant dégagé un bénéfice net de 226 millions d'euros, bien au-dessus du consensus de 201 millions d'euros.





