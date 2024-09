Fonds européen d'investissement à long terme et accessible aux investisseurs institutionnels, le fonds a déjà obtenu un engagement d'investissement de 100 millions d'euros de la part de Scor garantissant un alignement d'intérêt, et vise une taille totale de 500 millions d'euros.

Le fonds est qualifié Article 9 selon le règlement SFDR et crédité du label LuxFLAG Environment Applicant.

Ses investissements se concentreront sur le financement d'activités à faible émission de carbone et celles ayant une contribution environnementale positive, telles que les initiatives d'économie circulaire et la prévention de la pollution.

Scorlux High Income Infrastructure Loans II investira dans les secteurs de l'infrastructure stratégiques pour les pays de l'Union européenne, incluant les énergies renouvelables, les infrastructures numériques et les réseaux de transport, ainsi que les initiatives liées à la décarbonation, à l'efficacité énergétique et à la mobilité verte.

(AOF) - Scor Investment Partners annonce le lancement de Scorlux High Income Infrastructure Loans II. Ce fonds marque le second millésime de la stratégie multi-investisseurs de dette d’infrastructure à haut rendement de la société de gestion du réassureur Scor. Il offre des solutions de dette sécurisée unitranche ou junior/mezzanine pour des projets d’infrastructure ou des entreprises. Scor IP ajoute que ce fonds offre aux investisseurs " un portefeuille diversifié avec des rendements ajustés au risque attractifs pour un profil sub-investment grade ".

Scor IP : second millésime de sa stratégie de dette d’infrastructure à haut rendement

