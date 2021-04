Scor IP a collecté 510M€ en 2020

(NEWSManagers.com) - Scor Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du groupe de réassurance Scor, annonce une collecte nette de 510 millions d' euros auprès des investisseurs hors groupe Scor pour 2020. La collecte brute est de 1,017 milliard d' euros. Le groupe explique l'écart par une " décollecte principalement liée à l' amortissement de fonds de prêts aux entreprises" .

L' activité de gestion pour compte de tiers s'établit à 5,1 milliards d' euros, soit 31% des encours totaux de la société de gestion, qui s' élèvent à 16,4 milliards d' euros au 31 décembre 2020.

La société indique qu'elle a " consolidé son positionnement sur le marché des titres assurantiels et de la réassurance collatéralisée (Insurance-linked Securities, " ILS " ) en entrant dans le cercle fermé des gérants d' actifs avec plus de 2,5 milliards de dollars d' encours en ILS à fin décembre 2020 " .

Elle indique aussi que la plateforme de dettes privées a enregistré " une dynamique positive " sur les activités de financement de projets immobiliers value-add et de financement infrastructure.

" Ce succès me conforte dans nos ambitions pour notre activité gestion pour compte de tiers, commente François de Varenne, président du directoire de Scor Investment Partners. Grâce à une plateforme ILS renforcée, au développement de nouvelles stratégies de dette privée junior et mezzanine en immobilier et en infrastructure, et à l' intégration de critères extra financiers au sein de nos fonds obligations à haut rendement et leveraged loans, Scor Investment Partners va continuer en 2021 d' offrir à ses clients des stratégies capables de répondre à leurs enjeux dans un contexte de taux d' intérêt particulièrement bas. "

Réorganisation des activités commerciales et marketing

Le groupe a par ailleurs réorganisé son équipe commerciale et marketing et annoncé l' arrivée de trois collaboratrices.L' équipe dirigée depuis 2010 par Olivier Nolland, directeur clients solutions monde, est organisée autour de trois pôles : le pôle Clients Solutions - Eurozone, sous la direction d' Alexandre Jaeglé, responsable client solutions - eurozone; le pôle clients solutions - international sous la direction de Steven Le Moing, responsable client solutions - International; et le pôle marketing sous la direction de Nadège Picharles, directrice marketing.

L' objectif de cette organisation est une meilleure couverture géographique et un accompagnement plus proche des clients de Scor Investment Partners. Pour accroître cette couverture et améliorer l' expérience clients, l' équipe se renforce avec l' arrivée de :

Marie-Charlotte Couttenier, responsable relations investisseurs, France. Elle rapporte à Alexandre Jaeglé. Marie-Charlotte compte plus de 15 ans d' expérience dans l' industrie de la gestion d' actifs. Au cours de son parcours professionnel, Marie-Charlotte a notamment été gérante de fonds garantis avant de se consacrer à la relation clients institutionnels.

Sophie Jarry, responsable relations investisseurs, UK et Nordics. Elle rapporte à Steven Le Moing. Depuis plus de 12 ans, elle a travaillé dans des multinationales à Londres et à Singapour et couvert la clientèle du Royaume-Uni, des pays nordiques et du Moyen-Orient.

Audrey Charlès, directrice marketing adjointe. Elle rapporte à Nadège Picharles et compte plus de 10 ans d' expérience dans l' industrie de la finance, en gestion d' actifs et en banque privée. Au cours de son parcours, Audrey a notamment travaillé en tant que chargée d' appels d' offres pour la clientèle privée et institutionnelle. Elle a également participé à la mise en place de projets de transformation dans le cadre de ses fonctions.