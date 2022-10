SCOR Investment Partners renforce son pôle d’investissement dédié à la dette privée immobilière







Afin d’accompagner le développement de sa stratégie d’investissement en dettes privées immobilières, SCOR Investment Partners SE (SCOR IP), société de gestion de portefeuilles du groupe SCOR, renforce ses équipes en annonçant l’arrivée de Pierre Saeli en qualité de Head of Real Estate Loans. Pierre Saeli est directement rattaché à Marie-Suzanne Mazelier, Chief Investment Officer et membre du Directoire de SCOR IP.







Acteur de référence en dette immobilière depuis 2013, l’équipe d’investissement spécialisée de SCOR IP a investi 2,2 milliards d’euros sur près de 80 transactions depuis sa création. L’arrivée de Pierre Saeli illustre les ambitions élevées de SCOR IP dans le développement de cette stratégie avec pour objectif la création de valeur pour nos clients. Pour y répondre, nous cherchons à soutenir les besoins de financement du secteur immobilier, à accélérer sa transition environnementale et son adaptation aux nouveaux usages.







Fabrice Rossary, Président du Directoire de SCOR Investment Partners, déclare : « L’arrivée de Pierre Saeli à la tête du pôle d’investissement de dette immobilière confirme les ambitions et le positionnement de SCOR Investment Partners en tant qu’expert dans le domaine de la dette privée sur des domaines essentiels à l’économie . »



Pierre Saeli rejoint SCOR Investment Partners SE en octobre 2022 en tant que Head of Real Estate Loans après avoir occupé cette fonction au sein de La Banque Postale Asset Management.

Au sein de La Banque Postale Asset Management, Pierre a activement contribué à la création de l’activité Dette Immobilière en 2012 puis à son développement.

Pierre a débuté sa carrière en 1998 en tant qu’analyste crédit au Crédit Lyonnais à New York, puis a travaillé à Londres et à New York en fusions-acquisitions chez Dresdner Kleinwort Wasserstein pendant six ans.

En 2005, il rejoint Royal Bank of Scotland, à Paris, en tant que Directeur au sein du département des financements structurés immobiliers.

Pierre est diplômé d’HEC en business et management.











A propos de SCOR Investment Partners







SCOR Investment Partners : financer, ensemble, le développement durable de la s ociété.







SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de sept pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier Direct, Dettes Immobilières, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 6,1 milliards à fin août 2022. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 18,5 milliards à fin août 2022 (encours sous gestion de SCOR Investment Partners UK Ltd et engagements non tirés inclus).







Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com







