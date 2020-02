Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor Global P&C-Primes brutes en hausse de 15,8% en 2019 Reuters • 06/02/2020 à 07:36









6 février (Reuters) - Scor SE SCOR.PA a annoncé jeudi pour son pôle de réassurance dommages Scor Global P&C : * SUR L'EXERCICE 2019, LES PRIMES BRUTES ÉMISES PAR SCOR GLOBAL P&C ATTEIGNENT EUR 7,1 MILLIARDS (+15,8 % À TAUX DE CHANGE CONSTANTS) * CROISSANCE DE 16,2 % EN RÉASSURANCE ET 14,4 % EN ASSURANCE DE SPÉCIALITÉS * DIT AVOIR VOLONTAIREMENT RÉDUIT LES PRIMES BRUTES SOUSCRITES EN JANVIER 2020 DE 4,7 %, À TAUX DE CHANGE CONSTANTS. * SCOR GLOBAL P&C DIT AVOIR OBTENU DES HAUSSES TARIFAIRES PROCHES DE 15 % EN 2019 * LES TAUX DE CROISSANCE ENREGISTRÉS EN 2019 ET AU 1ER JANVIER 2020 PERMETTENT À SCOR GLOBAL P&C DE CONFIRMER SON HYPOTHÈSE DE CROISSANCE COMPRISE ENTRE 4 ET 8 % POUR LA DURÉE DE SON PLAN STRATÉGIQUE Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA (Rédaction de Paris)

