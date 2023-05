Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : 'gap' au-dessus des 23,77E, nouveau record 2023 à 26E information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 10:46









(CercleFinance.com) - Scor s'envole de +10%, ouvrant un 'gap' au-dessus des 23,77E, pour établir un nouveau record annuel à 26,15E.

Les prochains objectifs se situent à 30E, 30, 30 et 31,3E, des sommets inscrits respectivement les 24/11/2020, 15/03/2021 et 16/02/2022.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris +8.12%