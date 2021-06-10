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Scor et Covéa annoncent la signature d'un protocole d'accord transactionnel
Reuters10/06/2021 à 19:34

10 juin (Reuters) - SCOR SE SCOR.PA :

* SCOR ET COVÉA ANNONCENT LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

* COVÉA ET SCOR SOUHAITENT RETROUVER DES RELATIONS APAISÉES, FONDÉES SUR LE PROFESSIONNALISME, DANS LE RESPECT DE LEURS INDÉPENDANCES RESPECTIVES

* L'ACPR A SOUHAITÉ QUE LE DIALOGUE ENTRE COVÉA ET SCOR SOIT RÉTABLI ET ABOUTISSE À UN ACCORD ENGAGEANT FORMALISÉ PAR LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

* LE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL A POUR OBJECTIF DE CRÉER LES CONDITIONS POUR UN RETOUR À DES RELATIONS MUTUELLEMENT BÉNÉFICIAIRES SUR LE LONG TERME

* LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DE COVÉA ET DE SCOR ONT APPROUVÉ LES POINTS CLÉS D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL CONCLU CE JOUR ENTRE COVÉA SGAM, COVÉA COOPÉRATIONS ET SCOR SE

* COVÉA S'ENGAGE IRRÉVOCABLEMENT À CONSENTIR À SCOR UNE OPTION D'ACHAT DES TITRES QU'ELLE DÉTIENT À UN PRIX D'EXERCICE DE 28 EUROS PAR ACTION ET PENDANT 5 ANS

* INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE PAYÉE À SCOR PAR COVÉA: VERSEMENT À SCOR PAR COVÉA D'UNE SOMME DE 20.000.000 EUROS HT

* CE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL S'APPLIQUERA AUX RESPONSABLES ACTUELS DE COVÉA ET DE SCOR MAIS AUSSI À LEURS RESPONSABLES À VENIR PENDANT LA PÉRIODE DE 7 ANS QUI S'OUVRE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA

(Gdansk Newsroom)

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